Urbanus zet Brugse kerk 'in roer en rep'

Op zijn 73e blijft de komiek rad van tong met snedige humor en aanstekelijke liedjes. Het optreden vond plaats in de OWLA, een omgebouwde kerk in Brugge. Urbanus: "De jongens die al mijn optreden organiseren zijn van Brugge en die hadden dat kathedraleke hier gevonden dat leeg was. En oké, vandaag staat het vol volk. Ik denk dat de pastoor content zal zijn dat het hier vol volk zat."

Het valt op dat iedereen vandaag de liedjes kan meezingen, ook kinderen. Jan Van Eyken en Manu Huylebroeck, producers. "Die kennen Urbanus. Die verslinden die strips. En die begrijpen niet dat 'den opa' Urbanus kent. Die kunnen dat niet begrijpen. Jawel, de jeugd is nog mee."

Urbanus staat 50 jaar op het podium. En in zijn beginperiode nam hij al eens een plaat op in Brugge. Urbanus: "Ooit, maar daar wil ik niet over lullen. Die man heeft mij verschrikkelijk in de zak gezet. En ik wil daar niets meer over zeggen."