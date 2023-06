Urban Swim Brugge kon op het nippertje toch doorgaan

Urban Swim Brugge is een recreatieve zwemtocht in de reien doorheen de stad. Even leek het onduidelijk of het evenement wel zou kunnen doorgaan. Tot een halve dag voor de start van de Urban Swim geldde er een zwemverbod op de Reien in Brugge omdat het water er te vervuild was. Nieuwe analyses gaven net op tijd opnieuw een goede waterkwaliteit aan.

Deelnemers konden kiezen tussen verschillende afstanden: 250, 800, 1000 of 1350 meter. Langs het parcours zorgde de streetband “De Vette Pistons” voor de nodige muzikale animatie en aanmoediging.

Volgende week houden organiseert de club ook de kwarttriatlon, met 1000 meter zwemmen.