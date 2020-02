Urb Egg-café komt er dit jaar niet

In de eerste vier jaren van het project stond het café, dat was ontstaan als onderdeel van de Triënnale, telkens op een ongewone plaats in de stad Brugge. Vorig jaar stond het uitzonderlijk op het plein voor de Stadsschouwburg, een veelbezochte plaats dat op dat moment zijn 150ste verjaardag vierde. De plaatselijke horeca-uitbaters vonden dat oneerlijke concurrentie en dienden klacht in. Een andere reden is de opkomst van nieuwere organisatoren en zomerbars.

Mogelijke terugkeer volgend jaar

Dit jaar komt er een kunstpaviljoen in de plaats, dat deze zomer wordt opgericht in Sint-Michiels. Er bestaat wel nog een kans dat het Urb egg-concept voor de Triënnale volgend jaar terugkeert, maar dat is nog niet zeker.