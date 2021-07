UPDATE: Politie vat vier inbrekers na klopjacht Koolkerke

Ze probeerden een huis te betreden, maar werden betrapt. Twee van hen zijn ter plaatse gevat maar de andere twee vluchtten weg. De klopjacht werd rond halfeen uiteindelijk gestaakt zonder resultaat. Maar rond vier uur heeft een andere patrouille de twee andere inbrekers aangetroffen in de buurt. Zo bevestigt de woordvoerster van de lokale politie Lien Depoorter.

Auto met Franse nummerplaat

Het was een overbuur die de politie verwittigde. De inbrekers probeerden binnen te geraken in het huis via de achterdeur en het raam. De bewoners van het huis zijn op reis. Toen de politie ter plaatse kwam, zetten twee verdachten het op een lopen. Daarop werd een klopjacht geopend. De omgeving en de omliggende maïsvelden werden volledig uitgekamd. De lokale politie kreeg daarbij hulp van de helikopter van de federale politie. "Bij de inbraakpoging was ook een wagen met Franse nummerplaat betrokken. Vermoedelijk kwamen de verdachten dus uit Frankrijk", aldus Depoorter.

De vier zijn gearresteerd. Bij de inbraakpoging is geen buit gemaakt maar er is wel sprake van schade aan de woning.