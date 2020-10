UNIZO zet klant in de kijker

De Unie van Zelfstandige Ondernemers, UNIZO, zoekt dit weekend de sterkste ondernemer. Dat doet het in teken van Weekend van de Klant.

Bijna 2.000 ondernemers in West-Vlaanderen nemen deel. Consumenten krijgen zo hopelijk de goesting terug om in eigen regio te winkelen en shoppen. Door de verplichte mondmaskers en de anderhalve meter lijken veel mensen namelijk nog wat afgeschrikt. Volgens onderzoeken zou de daling tot zo'n 70% zijn opgelopen sinds de strenge maatregelen in het voorjaar.

De mensen zijn de liefde voor de eigen omgeving niet verloren. 80% van de ondervraagden door UNIZO winkelt namelijk nog liefst dicht bij huis. De bereikbaarheid is daarom een troef. Mensen hoeven niet per se de wagen te nemen. Als die toch uit de garage wordt gehaald, beschikken de meeste steden en gemeenten over genoeg parkeermogelijkheden. De grootste concurrentie krijgt men natuurlijk van het online shoppen

Container Cup voor ondernemers

Speciaal voor het Weekend van de Klant plant UNIZO een company games container op vier plaatsen in West-Vlaanderen. Vandaag was het in Roeselare en Waregem te doen, morgen trekken ze naar Oostende en Koksijde. De winnaar krijgt een beker mee naar huis.