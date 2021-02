UNIZO West-Vlaanderen eist kwijtschelding muziekfactuur in gesloten sectoren

Heel wat zaken die al maanden op slot zijn, zullen binnenkort toch een factuur ontvangen voor het afspelen van muziek. Dat is onrechtvaardig, vindt UNIZO West-Vlaanderen. De ondernemersorganisatie eist een volledige kwijtschelding, meldt ze in een persbericht.

Ondernemers die muziek afspelen in handels- of horecazaken, hebben daar een licentie voor nodig van Unisono. Die combineert sinds 1 januari 2020 de Sabam-factuur met billijke vergoeding. Maar ondernemers nu laten betalen voor stilte is absurd, vindt UNIZO.

“Fitness- en sportzaken, horeca, contactberoepen en andere zaken hebben al maanden aan een stuk geen enkel nummer afgespeeld. De logica om dan muziekfacturen te sturen is dan ook ver zoek", vindt Wouter Blomme, directeur van UNIZO West-Vlaanderen.

Integrale kwijtschelding

Vlaamse ondernemers ontvingen in de maand januari hun jaarlijkse Unisono-factuur. Daarom lanceerde UNIZO West-Vlaanderen begin deze week een filmpje op sociale media. “Indien er op korte termijn geen oplossing komt, zullen ondernemers hardere acties voeren. Zoals het massaal protesteren tegen de ontvangen facturen of het opzeggen van de licenties”, zegt Blomme.

“Wij dringen aan op een snelle beslissing voor uitstel van betaling van de muziekfactuur zolang de crisis aanhoudt. Daarbovenop vragen we een integrale kwijtschelding voor 2020 en 2021 voor alle getroffen sectoren voor de periode waarin ze effectief gesloten waren", klinkt het.