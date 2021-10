Unizo over herinvoering mondmaskerplicht : "Blijf lokaal kopen"

Unizo West-Vlaanderen roept op om niet opnieuw massaal online te shoppen, nu we weer met mondmasker zullen moeten winkelen.

Wij, maar ook de winkeliers zullen hun mondkapje weer op moeten zetten. In winkelstad Roeselare dragen sommige klanten vandaag al opnieuw een mondmasker. Enkelen hebben het zelfs nooit afgezet, ook al mocht het begin oktober terug zonder. De handelszaken leefden op toen de verplichting wegviel.

Unizo hoopt dat er nu geen terugval is, al is het vooruitzicht van de eindejaarsperiode wel een opsteker. "Er was een enorm enthousiasme bij de consumenten op het moment dat de mondmaskerplicht wegviel om lokaal te komen winkelen," zegt Bram Larock van Unizo West-Vlaanderen. "Nu zijn de reacties van de handelaars gemengd". Niet alle handelaars vinden het erg om het mondmasker terug op te zetten, volgens sommigen kwam de afschaffing te vroeg.