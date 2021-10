Unizo maakt winkelhierlied om lokaal te shoppen

UNIZO lanceert het Winkelhierlied om consumenten aan te zetten om lokaal te winkelen. Het lied is donderdagochtend voorgesteld in handelszaak Eva Dew in Nieuwpoort.

"Het lied is om alle klanten te bedanken die de voorbije periode de weg (terug)vonden naar de winkelhier en lokaal hun aankopen deden", klinkt het bij UNIZO. "Maar ook om de winkelhiers zelf te bedanken, om altijd klaar te staan voor hun klanten." Miguel Wiels heeft het lied gecomponeerd en Ronny Mosuse gaf er zijn stem aan. "Onze lokale handel is als muziek voor de winkelstraat en dat illustreren we - letterlijk - met ons Winkelhierlied 'Goeiedag Dankuwel en Tot Ziens'", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.

Woord van het jaar

'Winkelhieren' werd in 2019 door Van Dale Uitgevers zelfs verkozen tot Woord van het Jaar. De term staat voor lokaal kopen bij ondernemers van hier, in je eigen omgeving. "Wie winkelhiert, kiest er bewust voor om geld uit te geven in een zaak van bij ons." Met het lied wil UNIZO het lokaal winkelen dus nog meer promoten.

Beluister hier het lied.

De video van hoe het lied tot stand is gekomen, bekijk je hieronder.