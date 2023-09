Unizo dient officieel bezwaar in tegen Ventilusproject

Het openbaar onderzoek loopt nog tot eind volgende maand.

Unizo wil uitstel tot de technieken er zijn om de hoogspanningslijn helemaal ondergronds te brengen. Zoals de plannen nu voorliggen, gaat het tracé af en toe bovengronds. Sommige bedrijven en omwonenden vrezen dat de straling schadelijk is voor de gezondheid. Sommige keuzes in het traject zijn volgens Unizo ook onlogisch en politiek gestuurd.

Vincent Kint, Unizo West-Vlaanderen: "Een doordacht alternatief, dat is wat wij vragen. Er is geen draagvlak bij de bevolking en bij de ondernemers. Hoe meer en hoe dieper je graaft in dit dossier, hoe meer je voelt dat het over internationalisering gaat. Anno 2023 is het niet meer normaal dat je masten gaat plaatsen van ik weet niet hoe hoog en breed. Eigenlijk staat het er zelfs niet in hoe hoog en breed ze zouden zijn. West-Vlaanderen verdient beter. Dus Ventilus moet wachten. Wat mij betreft wel. Het gaat hier niet om West-Vlaanderen. West-Vlaanderen heeft op vandaag geen 6 Gigawatt nodig, West-Vlaanderen heeft op vandaag duurzaamheid nodig."

