Unilin investeert 20 miljoen in productie vinylvloeren

Vloerbekledingsfabrikant Unilin investeert 20 miljoen euro in de productie van vinylvloeren. Op de site in Avelgem wordt de productie van luxevinyltegels (LVT) drastisch verhoogd. En in Wielsbeke komt er nieuwe productielijn voor LVT.

Met die investeringen wil Unilin Group inspelen op de stijgende vraag naar luxevinyltegels. Dat is een belangrijke groeimarkt bij de vloerbekleding. Unilin produceert ook laminaatparketvloeren (onder meer onder de merknaam Quick.Step).

(lees verder onder de foto)

Ruimer investeringsplan

In Avelgem zal Unilin de productie van rigide LVT drastisch verhogen. En in Wielsbeke komt een nieuwe innovatieve productielijn. Belangrijk hierbij is dat de technologie zorgt voor meer energie-efficiëntie en het gebruik van 100% gerecycleerde grondstoffen. De werknemers zullen in het gloednieuwe opleidingscentrum The Dive worden klaargestoomd om aan de nieuwe lijn aan de slag te gaan.

De investeringen passen in een ruimer investeringsplan van 155 miljoen euro in innovatie en capaciteitsuitbreiding dit jaar.

Opsteker

Voor Unilin is dit nieuws een belangrijke opsteker. De vloerbekledingssector heeft te maken met een overaanbod na een stijgende marktvraag tijdens de coronaperiode waarbij consumenten massaal investeerden in hun interieur.

Daarbovenop kende de sector ook stijgende energieprijzen waardoor de productie in sommige afdelingen tijdelijk stil moest worden gelegd en medewerkers noodgedwongen op tijdelijke werkloosheid werden gezet.