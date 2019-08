Unieke verzameling piano's te zien in Brugge

In Brugge loopt nog de hele week het internationale MA festival over oude muziek.

In de rand daarvan pakt pianobouwer Chris Maene uit Ruiselede uit met een unieke tentoonstelling in de foyer van het Brugse Concertgebouw. Daar staat een selectie uit zijn unieke privécollectie piano’s. Zoals een giraffennek uit 1800. Een piano die toen volgens de bouwers zorgde voor een surroundeffect. (Lees verder onder de foto)

Overzicht van pianobouw

Naast bijzondere exemplaren biedt de tentoonstelling een overzicht van de pianobouw door de eeuwen heen. Technologische vernieuwingen vervingen op termijn het dure handwerk. Nog later kwamen de zwartgelakte piano’s. Maene is nog de enige pianobouwer van het land. Jaarlijks verlaten zo’n twintig handgemaakte piano’s het atelier in Ruiselede.