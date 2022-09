De theaterwandeling ‘Vanessentens De Poelberg’ keert zo’n 200 jaar terug in de tijd om ons te laten zien wat er toen in Tielt en vooral rond De Poelberg gebeurd is. Een grote aardappelziekte in de 19e eeuw bijvoorbeeld, de stroperij in de bossen of het geloof in hekserij. De kronieken van de Poelberg vertellen de legendes van de Hellewagen, Slunsebeen en Kalle met den Haak in het West-Vlaams.