Unieke schenking borstelcatalogus uit 19de eeuw

Van de 60 schenkingen die het museum jaarlijks krijgt, is dit de meest waardevolle.

Milder schenker

Ondernemer Carl Decoopman is de milde schenker. Hij kocht de catalogus 20 jaar geleden voor ruim 5.000 euro. Het werd meteen een pronkstuk in de toonzaal van zijn bedrijf, maar nu vindt hij dat het unieke exemplaar thuishoort in een museum. In de catalogus van een voormalig borstelbedrijf uit het Franse Poitiers zijn de meest uiteenlopende borstels heel gedetailleerd en verzorgd geschilderd als waren het juweeltjes.