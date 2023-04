Unieke oorkonde uit 1190 te bekijken op Erfgoeddag

Hendrik Callewier, van het Rijksarchief in Kortrijk, toont met veel trots de gerestaureerde oorkonde waarin graaf van Vlaanderen Filips van den Elzas al in 1190 stadsrechten toekent aan Kortrijk. Nederlandse specialisten restaureerden een honderdtal van de oudste archiefdocumenten die de stad rijk is. "Die oudste oorkonden geven ons alle informatie die we kennen over de geschiedenis van Kortrijk. Vanuit historisch standpunt zijn ze cruciaal voor de kennis van de stad. Je hebt stukken in het Latijn, in het Frans of oud-Nederlands. Soms ook in handschrift, moeilijk leesbaar."

Link met Johny Turbo en de paasfoor

De oorkonde is meteen het oudste bewijs dat Kortrijk een stad is. Op basis van dit document zong de betreurde volkszanger Johny Turbo: ’T is 800 jaar da stad Kortrijk bestaat. Lang leve de stad!’. Andere oorkonden vermelden de bouw van de Broeltorens en van een kasteel in opdracht van de hertogen van Bourgondië. We vinden er ook de vroegste informatie over de Paasfoor in terug. De stukken bevatten daarnaast belangrijke gegevens over de ontwikkeling van de lakennijverheid, waaraan de stad in de middeleeuwen haar rijkdom te danken had. Dankzij één van de documenten kon onlangs een deel van een muur uit de tijd van de Guldensporenslag worden opgegraven.

Erfgoeddag: Beestig

Thema van de erfgoeddag dit jaar is 'beestig'. Het Rijksarchief selecteerde daarom enkele unieke stukken waarin dieren de hoofdrol spelen. Leeuwen, uiteraard, maar ook honden, wolven en zelfs een walvis. De oorkonde van Filips van den Elzas draagt een unieke ruiterzegel, met paard. Ook de andere oorkonden zijn bestempeld.

Je kan alles eenmalig gaan bewonderen, zondag van tien tot zes uur s’ avonds in het Rijksarchief in de Gezellestraat.