Unieke mutsjes voor vrouwen die door chemo hun haar verliezen

In het aanbod van mutsen en hoofdeksels vond ze haar ding niet, want Céline Laridon wou naast kankerpatiënt vooral ook vrouw, mama en partner blijven. De mutsjes van Céline zijn hip, ook voor wie niet ziek is.

Céline Laridon uit De Haan is 35. Met twee zoontjes, een partner en een boeiende job bij een bekend West-Vlaams modebedrijf zat haar leven volledig op de rails. Maar dan krijgt ze de diagnose borstkanker. De prognose is goed, maar Celine die lange blonde haren heeft ziet toch op tegen een kaal hoofd. In het aanbod van mutsjes vindt ze bovendien haar ding niet en daarom gaat ze zelf aan de slag.