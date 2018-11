Voor Tricot hangt er aan elk werk een verhaal vast. De Oostendenaar kent verschillende kunstenaars persoonlijk. Vooral met Louise Bourgeois had hij een hechte band. De titel van de expo ‘I said yes with my eyes’ is dan ook een citaat van Louise Bourgeois. De expo loopt nog tot 20 januari in de Venetiaanse Gaanderijen en is gratis te bezichtigen.