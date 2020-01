Unieke inkijk in drugshol Wielsbeke

Deze middag kreeg een ploeg van ons nieuws een unieke inkijk in het 'drugshol' in Wielsbeke, de cannabisplantage die werd ontdekt onder de brug van de Expresweg tussen Wielsbeke en Waregem.

Het is onwaarschijnlijk hoe groot de ruimte is. Je kan er probleemloos in rechtstaan en doorwandelen. Op de beelden zie je duidelijk een middengang met links en rechts grote bakken met teelaarde, waarin de cannabisplantjes geteeld werden.