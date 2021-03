Unieke fotografie tentoonstelling in Be-Part

Nog tot 30 mei loopt er een unieke tentoonstelling in Be-Part in Waregem. De expositie brengt vier kunstenaars samen, die elk op hun manier werken met analoge fotografie. Bekend Belgisch fotograaf Dirk Braeckman hielp mee met de inrichting en gaf zijn persoonlijke toets.

Het werk van vier kunstenaars wordt tentoongesteld in Be Part in Waregem. Uniek in deze tentoonstelling is het werk van de Zwitsere multimediakunstenares Annelies Štrba. De projectie van Štrba toont vier generaties waaronder zichzelf, haar moeder, kinderen en kleinkinderen tussen 1970 en 1994. De oorspronkelijke dia’s zijn gedigitaliseerd en worden nu met een beamer geprojecteerd.

De werken zijn allemaal onderling verbonden met elkaar. Blikvanger van de tentoonstelling zijn de 18 foto’s van ezels door de Nederlandse fotograaf Paul Kooiker. Je kan de werken nog tot 30 mei gaan bekijken.