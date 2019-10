Unieke Ferrari geveild voor 2.875.000 euro

De autoveiling van Bonhams is ondertussen een traditie geworden tijdens de tweede dag van de Zoute Grand Prix. Tijdens de veiling gingen er zo’n 40 unieke wagens onder de hamer. Het paradepaardje van de dag was een Ferrari 275 GTB Alloy Long-Nose uit 1965. Van dit type wagen werden er wereldwijd 60 op de markt gebracht en is dan ook zeer uniek. De bolide werd in 2014 volledig gerestaureerd en is dus in perfecte staat.

Ferrari is het meest geliefd

De koper had maar liefst 2.875.000 euro veil voor deze prachtige wagen. Ter vergelijking: de tweede duurste wagen, een Ferrari Enzo, werd voor zo’n 1.506.000 verkocht.