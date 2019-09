Unieke dronebeelden van Ieperse kathedraal

Gerdy Vandermeersch (33) uit Ieper is 12 jaar freelance cameraman en specialiseert zich nu in drones, meer bepaald kleine first-person view (FPV) drones. Met een afstandsbediening kan de bestuurder het onbemand vliegtuigje besturen op basis van beelden, die de camera op de drone toont in de bril van de bestuurder. "Door de nieuwe FPV-techniek hoef ik mijn drone dus niet te zien. Door de beelden op het scherm in mijn bril zit ik precies in mijn drone, vergelijkbaar met een videospel. Ik krijg het signaal door muren heen, waardoor ik met de drone langs obstakels en openingen kan vliegen. Dat is het grote voordeel ten opzichte van normale drones. Ik heb nu een 7-tal FPV drones, waarvan de kleinste 12 cm breed is. Daarmee kan ik makkelijk door openingen vliegen van 25 cm. Deze nieuwe technologie opent een extra creatieve dimensie. Zulke beelden zijn uniek: ze zijn niet mogelijk met grotere en duurdere filmcamera's. Een drone van 30 cm kan tot 120 km per uur vliegen. Door de hoge snelheid kan ik een ruimte in een mum van tijd in beeld brengen vanuit verschillende standpunten. Visueel is dat heel indrukwekkend," vertelt Gerdy enthousiast.

Zelf sleutelen aan drones

Vandermeersch sleutelt zelf aan zijn toestellen, want bepaalde drones kunnen niet kant-en-klaar aangekocht worden. "Ik soldeerde onlangs een chip aan een van de drones, waardoor ik het toestel in ideale omstandigheden tot 40 km ver kan laten vliegen. In de praktijk is 10 km dus goed haalbaar voor spectaculaire natuurbeelden langs bomen en bergen."

New York City Drone Film Festival

De Ieperling maakte onlangs testbeelden in de Ieperse kathedraal, het cultuurcentrum en het Yper Museum. "Binnen mag er gevlogen worden, maar buiten moet je je 'custom made' toestel laten homologeren via een speciale procedure. Daar ben ik nu mee bezig. Als het lukt, word ik wellicht de eerste Belg, die legaal FPV kan vliegen. Ik kan wel in open lucht experimenteren op bepaalde plaatsen over de Franse grens, waar andere regels gelden. Het vergt veel oefening om vloeiende beelden te maken en drones in te stellen naar mijn eigen hand. Ik laat me inspireren door andere liefhebbers uit het buitenland en ging bijvoorbeeld kennis opdoen op het New York City Drone Film Festival. Het is mijn grote droom om op een legale manier grote evenementen in beeld te brengen voor opdrachtgevers als Red Bull, Nike en Adidas", besluit Gerdy