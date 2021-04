Unieke Britse WO I-revolver gevonden in Zonnebeke

Bij het archeologisch onderzoek werd er in de westelijke hoek van de verkaveling een cluster van zes afvalbomkraters of schuttersputten aangetroffen waarin een aanzienlijke hoeveelheid vondsten werden teruggevonden. De opmerkelijkste en meest uitzonderlijke vondst is een perfect bewaarde Britse Webley Mk VI .455 revolver met de lederen holster die onderin een afvalbomkrater lag. Deze unieke vondst is tot nu toe de enigste van zijn soort die tijdens een archeologische opgraving aan het licht is gekomen.



De Webley Mk. VI revolver werd in 1915 ingevoerd en was de standaard Britse dienstrevolver bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Het was één van de serie van .455 inch kaliber Webley revolvers die vanaf

1887 de standaard pistolen van het Britse leger waren. De Webley is een zogenaamde "top-breakrevolver" met automatische extractie. Door met de hand een vergrendelingspal in te drukken kan de revolver worden opengebroken, waarbij de afgeschoten hulzen uit de cilinder worden uitgeworpen. In 1932 werden ze vervangen door de Enfield No.2 revolver, die dan vooral gebruikt werd in WOII. De Webley revolvers zijn tot op vandaag de meest robuuste top-breakrevolvers ooit geproduceerd.



De revolver dateert van tussen eind september 1917 en begin 1918. In een naastgelegen schuttersput werd ook een aanzienlijke hoeveelheid afgevuurde hulzen teruggevonden die waarschijnlijk van een soldaat van het Machine Gun Corps zijn.



Daarnaast werden ook stukjes van conservenblikken, twee lepels, een scheerkwast en een tandenborstel opgegraven. Dit duidt duidelijk op een kortstondig verblijf van één of meerdere Britse soldaten. Opvallend is de grote hoeveelheid Britse munitie die aangetroffen werd waaronder minstens 9 munitiekisten gevuld met 1000 Britse Lee Enfield patronen van het kaliber .303.



De revolver is ondertussen opgeschoond en geconserveerd. De West-Vlaamse Intercommunale besloot om de revolver te schenken aan het Memorial Museum Passchendaele 1917. Het Memorial Museum Passchendaele 1917 stelt zijn uitgebreide WOI-collectie tentoon waarin de Slag bij Passendale een belangrijke rol speelt.