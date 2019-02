Unieke beurs over game-industrie in Kortrijk Xpo

De Belgische game-industrie doet het steeds beter en Kortrijk werpt zich op als het nieuwe walhalla met opleidingen die wereldwijd al in de prijzen vallen en worden aangeprezen. Echter, veel talent trekt naar het buitenland en de industrie wordt vaak wat onderbelicht.

Markt ligt open

1up wil de game-industrie in de kijker plaatsen met een grote beurs. "We worden overal aangeprezen maar de game-industrie in België heeft op dit moment nog maar een omzet van 65 miljoen, terwijl dat bijvoorbeeld in Scandinavische landen al 10 miljard euro is", aldus organisator Dave Van de Maele. "Nochtans beweegt er veel en is er veel talent binnen de sector."

Niet toevallig is er gekozen voor de naam 1up. "Dat is gametaal wanneer je een level hoger gaat. Dat willen we met deze beurs bereiken, dat de game-industrie in ons land een level stijgt."

Games op heel wat manieren

De beurs is 9.000 vierkante meter groot en gevuld met verschillende standen, verdeeld in zones. "Centraal hebben we onze indiegames, spelletjes die gemaakt zijn door kleine, onafhankelijke ontwikkelaars die niet vasthangen aan een groot label. Daar zijn we heel sterk in en dat willen we dus in de kijker zetten. Ze dingen ook mee naar een Award die we hier uitreiken", aldus Van de Maele. "Maar we hebben ook zestien cellen om kennis te maken met een VR-bril of 'augmented reality', oude consoles, standjes rond cosplay, maar ook flipperkasten en airhockeys. Games zijn er namelijk altijd geweest, maar op een andere manier."

Er zijn ook veel 'playseats' waar bezoekers het tegen elkaar kunnen opnemen, onder meer in een Fortnite-toernooi. "Gamen is veel meer dan één speler achter één scherm. Gamen is ook een sociaal gebeuren. Dat willen we ook duidelijk maken aan bijvoorbeeld ouders die hun kinderen zien gamen. Het is absoluut geen zinloos entertainment, maar een manier om creatieve competenties te ontwikkelen", aldus nog de organisator.

Vrijdag blijft de beurs open tot 21 uur, zaterdag tot 19 uur.

BEKIJK HIER WAT SFEERBEELDEN: