Uniek: WK Antieke fietsen in Oostende

Op de Schorredroom in Oostende heeft dit weekend het wereldkampioenschap Antieke Fietsen plaatsgevonden. Vooral voor de categorie 'Hoge Bi' was er veel belangstelling.

Zaterdag werden op de Oostendse Schorredroom wedstrijden georganiseerd op antieke fietsen van allerlei soorten.

Wellicht de populairste categorie was de 'Hoge Bi', een retrofiets met een groot voorwiel met vaste trappers en een klein achterwieltje. In die categorie namen deelnemers uit maar liefst 18 landen het tegen elkaar op, maar het was een West-Vlaamse die zich tot wereldkampioene wist te kronen: Evy Dumont uit Oudenburg.