Uniek theater met en over mensen met jongdementie

In de Kortrijkse schouwburg vindt vanavond en dit weekend een erg bijzondere theatervoorstelling plaats met en over mensen met jong dementie.

In De Loteling nemen naast acteurs van het Kortrijkse theatercollectief Het Bataljong, ook mensen met de ziekte en hun partners het woord. Het resultaat is iedere voorstelling net dat tikkeltje anders. In ons land hebben tussen de 3.000 en 11.000 mensen jongdementie.

De acht acteurs hebben in het echte leven het slechte lotje van jong dementie getrokken. Via de buddywerking Het Ventiel uit Hulste staan ze hier op het podium.

"Mijn papa heeft al enkele jaren jongdementie", zegt Arne Dejaeghere van Het Bataljong. "Je hebt de neiging om hem te gaan verstoppen omdat hij vreemd kan zijn en raar uit de hoek kan komen. Met deze voorstelling willen we het omgekeerde doen. Ze treden op in de mooiste zalen in Kortrijk en staan in de spotlights. We laten hen doen zonder te corrigeren."