Uniek praalgraf verlaat Brugge voor restauratie

Het monument is in slechte staat en moet dringend gerestaureerd worden. De ontmanteling en het transport uit de Jeruzalemkapel wordt een hachelijke onderneming want de deksteen, die anderhalve ton weegt, heeft slechts 1 centimeter ruimte om de kapel te verlaten.

De tombe werd gemaakt door de meestersteenhouwer Cornelis Tielman en bestaat volledig uit Doornikse steen. Na de dood van Anselm Adornes in Schotland werd zijn lichaam in Linlithgow begraven en enkel zijn hart werd in dit graf bijgezet. Margaretha overleed enkele jaren voor Anselm en ligt in Brugge te rust.

Meesterwerk



Stadsarchivaris Noël Geirnaert benadrukt het belang van het monument: “Het is het enige gaaf bewaarde en in steen uitgevoerde vrijstaande grafmonument uit de 15e eeuw in Brugge. Bovendien is dit meesterwerk nog in situ bewaard, wat het nog unieker maakt.” Deze maand wordt het monument gedemonteerd en in april verhuist het in een klimaatkamer bij Antwerpen waar in een eerste fase resten van vorige restauraties worden verwijderd. In een volgende fase worden nieuwe technieken gebruikt om het geheel te restaureren. Tegen september volgend jaar zou het praalgraf weer in Brugge moeten zijn.