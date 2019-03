Het schilderij dateert van 1963, toen de 19-jarige Patrick Sercu de eerste van zijn drie wereldtitels snelheid op de piste haalde.

Sercu kreeg het cadeau van zijn supportersclub. Het schilderij hing jarenlang in café Belfort in Izegem. Daarna kwam het in handen van Marc Vanlerberghe, een oud-schepen uit Izegem. Hij schenkt het nu aan het museum KOERS. Het schilderij is van de hand van Georges Dheedene uit Zulte