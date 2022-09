Uniek: Middeleeuwse klokkengieterij opgegraven in Brugge

Bij de Sint-Anna kerk in Brugge hebben archeologen de resten van een middeleeuwse klokkengieterij opgegraven. Dat is een uitzonderlijke vondst, die ons veel kan leren over de manier waarop ze 700 jaar geleden kerkklokken maakten. Want voorlopig is daar weinig over bekend.

Archeologen stuitten afgelopen week op een heel bijzondere vondst: het zijn resten van een klokkengieterij pal naast de Sint-Annakerk van Brugge.

"We zitten hier in een stiller stukje Brugge en we zijn bijzonder opgetogen", zegt schepen van cultuur Nico Blontrock. "Voor de allereerste keer, helemaal in primeur dat onze archeologen een oude klokkengieterij opgraven."

"Waardevolle vondst"

Bij straatwerken botsten ze eerst op honderden schedels, botten en tanden. Het is uiteraard ook een begraafplaats bij de kerk. Maar deze stookresten vormen echt wel een waardevolle vondst die vooral veel kan leren over over de oude kunst van de klokkengieterij.

"Doorgaans vinden we een ambacht meer in een fabrieksgebouw. Maar klokken waren erg delicaat en zwaar. Dus werd het hier vlak naast de kerk in een tijdelijk atelier gedaan", vertelt Frederik Roelens, stadsarcheoloog in Brugge.

Vrijdag uitzonderlijk open

Hoe maakten de middeleeuwse Bruggelingen klokken en hangt er nog een klok van toen in de Sint-Annakerk? Dat moeten ze nu verder onderzoeken. Morgen vrijdag is de put nog één dag open.

"Het uitzonderlijke is dat we dit nooit eerder hebben teruggevonden in het centrum van Brugge."

Ook in Veurne en Wervik zijn al eens gelijkaardige sporen van een klokkengieterij opgedolven. Maar toen was het het archeologische plaatje lang niet zo helder als hier.