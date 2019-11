Uniek: met boot op de Leie naar De Warmste Week

Wie in december naar De Warmste Week in Kortrijk wil maar de verkeers- en parkeerdrukte wil vermijden, kan dat doen met... De Warmste Boot. Die vaart op de Leie tussen Wevelgem en Kortrijk Weide waar De Warmste Week plaatsvindt.

Op 18 december strijkt Studio Brussel neer in Kortrijk voor De Warmste Week. De grootste Vlaamse solidariteitsactie zal duizenden bezoekers aantrekken, bovenop de traditionele shoppingdrukte met oudejaar. Daarom zijn er enkele gratis en originele vervoersmiddelen om bezoekers uit de regio naar het Nelson Mandelaplein te brengen.

(lees verder onder de foto)

En de meest opvallende is De Warmste Boot. Kortrijk en Wevelgem slaan hiervoor de handen in elkaar. Inwoners uit Wevelgem, Lauwe, Marke, Bissegem, ... kunnen zo de auto thuis laten en de gratis boot nemen. Die vaart uit van zaterdag 21 december tot en met dinsdag 24 december. Er is plaats voor 130 passagiers. Opstappen kan in Wevelgem aan de Leiebrug om 11u, 13u30, 16u, 18u30 en 20u30. Terugvaren kan in Kortrijk ter hoogte van café-bistro Balthazar om 12u15, 14u45, 17u15 en 19u30.

De boot is sfeervol verlicht. Er is warme chocomelk en koffie. Nu en dan is er ook een verrassingsoptreden.