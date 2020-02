In Oostende opent vanavond een expertisecentrum van de universiteit Gent rond economie op zee en in het water.

Het centrum is uniek in de wereld en brengt bedrijven en wetenschappers samen. De bedoeling is nieuwe technologieën te ontwikkelen rond de viskweek en windmolenparken op zee. De UGent investeert meer dan 8 miljoen euro in het project.