Uniek: Burchten van bever ontdekt in Avelgem & Oostkamp

In Avelgem en Oostkamp zijn onlangs burchten ontdekt van een bever. Dat is vanmiddag gezegd op de provincieraad in Brugge. En dat is eerder zeldzaam, bevestigt ook Jorn Van Den Bogaert van de Beverwerkgroep België.

N-VA-raadslid Wim Aernoudt uit Gistel stelde de vraag, naar aanleiding van de komst van de wolf, eerder deze week. De bever is het grootste knaagdier van Europa. De dieren zijn bekend omdat ze zelf dammen bouwen in natuurgebieden. De burcht of een dam van een bever bestaat uit takken die op elkaar zijn gestapeld. Daartussen brengt de bever modder en planten aan. De bever bouwt de dam om zelf te kunnen regelen hoe hoog het water komt. Want ze leven bij voorkeur in water dat minimum een halve meter hoog is.

(lees verder onder de foto (c) Natuurmonumenten.nl)

Zeldzame ontdekking

Het dier wordt maar zelden gespot, zeker in West-Vlaanderen. Vooral langs de Dijle en de Laan in Vlaams-Brabant werden de jongste jaren sporen van de bever gevonden. Ook op enkele plaatsen in Limburg werd de bever gespot.

In onze provincie worden bevers niet zo vaak gezien. Het nieuws van de recent ontdekte burchten van bevers in Avelgem en Oostkamp kwam vanmiddag ter sprake in de provincieraad.

Begin van de week werd in de buurt van Poperinge een wolf gespot. Ook dat is zeer uniek voor onze regio. De bever vraagt dus meer om maatregelen dan de wolf.

Gedeputeerde voor Landbouw Bart Naeyaert: "De bever, dat is een ander verhaal. Dat diertje is al op twee plaatsen gevestigd in West-Vlaanderen. Om geen toerisme te veroorzaken ga ik de plaats nu even niet noemen. Die bever is wel interessant naar biodiversiteit.

Voor zover die in natuurgebieden is gevestigd en daar de ruimte heeft, voor hemzelf en voor het water. hij zorgt ervoor dat het meer over het land gaat lopen. Dat is geen probleem. Als dat natuurlijk in een groot landbouwgebied gaat gebeuren of in de nabijheid van woningen en en ontstaan daardoor overstromingen, dan hebben we wel een probleem."