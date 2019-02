Ultramoderne reddingspost in Knokke-Heist

Het project is ook uniek wat de architectuur betreft. Het gemeentebestuur van Knokke-Heist investeerde ruim 1 miljoen euro in de nieuwe hoofdreddinsgpost.

Het contrast met de oude hoofdreddingspost is groot. Dat zegt Eric Wybo, hoofdstrandredder in Knokke-Heist. "Voor de veiligheid van onze badgasten hier in Knokke-Heist hebben we hier 130 redders en 30 eerstehulpverleners. Daarom is dit nieuwe gebouw zeer belangrijk voor de coördinatie.

Hoogtechnologische snufjes

Het gebouw is bestand tegen weer en wind, maar dat lang niet alles. Er is plaats om gewonde strandgasten de eerste zorgen toe te dienen en verloren gelopen kinderen op te vangen. Camera's houden alles in het oog en een mast op het kraaiennest garandeert een prima radiocommunicatie.