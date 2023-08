Ultraloper Karel Sabbe zit voor op schema om nieuw record te vestigen

Als alles goed gaat komt ultraloper Karel Sabbe uit Anzegem morgen al aan in Canada. Hij zal dan op 46 dagen tijd goed 4.000 kilometer hebben gelopen op een wandelpad van Mexico tot Canada, dwars door de Verenigde Staten: de Pacific Crest Trail.

Een waanzinnige prestatie als Karel Sabbe het haalt want hij doet het in de snelste tijd ooit en verpulvert zo het vorige record met zo’n vijf dagen.

Bovendien loopt Karel Sabbe in moeilijke omstandigheden, want door bosbranden in de buurt van Washington moest hij een omweg maken van zowat 75 kilometer. Je kan zijn tocht live volgen.

Niet eerste uitdaging

Sabbe is niet aan zijn proefstuk toe. Hij is één van de beste ultralopers ter wereld. In maart finishte Sabbe als zeventiende atleet ooit de slopende Barkley Marathons.