Uitzonderlijke wateroverlast in Wenduine

Gisterennamiddag stonden in Wenduine heel wat straten blank na de wolkbreuk. De gemeente helpt de getroffen inwoners zo veel mogelijk.

De hemelsluizen gingen gisteren helemaal open boven Wenduine. Winkels in de Kerkstraat liepen onder, vooral door de golven die voorbijrijdende auto’s veroorzaakten. Daarom werden de Kerkstraat en de zijstraten afgesloten door politie en brandweer. Ook in de Neptunuswijk liepen kelders en ondergrondse garages vol. Hier en daar liepen liftkokers onder en moest de elektriciteit worden afgesloten. Even werd gevreesd dat het woonzorgcentrum Duneroze geëvacueerd zou moeten worden, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig. De burgemeester bleef anderhalf uur ter plaatse en wil nu zo snel mogelijk aan tafel zitten met rioolbeheerder Aquafin.

Wilfried Vandaele: "Vorige keer vielen de pompen van Aquafin uit omdat er na een periode van droogte te veel vuil, bladeren enz naar de pompen stroomden. Nu zal dat ook wel een van de oorzaken zijn, maar omdat er momenteel aan het pompstation werken worden uitgevoerd, vrezen wij dat het dit keer ook een kwestie van een te kleine capaciteit was. Hier moet dringend een oplossing voor komen."

Omdat het gisteren een uitzonderlijke situatie betrof, zal de technische dienst van de gemeente de komende dagen onder water gelopen spullen die stuk zijn, kosteloos ophalen in de getroffen straten. De inwoners kunnen contact opnemen met de Milieudienst op het telefoonnummer 059/24.21.28 of via mail milieudienst@dehaan.be.

“Het is natuurlijk niet de bedoeling dat hier misbruik van gemaakt wordt en mensen grote schoonmaak gaan houden, maar we willen iets doen om de getroffen bewoners te helpen. Mensen mogen wel niet vergeten eerst hun verzekering aan te spreken voor ze dingen meegeven”, geeft burgemeester Vandaele nog mee.