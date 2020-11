Uitzonderlijk: koe zet drieling op de wereld

Dat is heel uitzonderlijk. Moeder en kroost, een stiertje en twee vaarsjes, stellen het zeer goed. En ook landbouwer Andy was even van zijn melk toen hij pas tijdens de bevalling merkte dat het een meerling zou worden. Ervaren dierenartsen spreken van één kans op honderdduizend. Zijn kinderen mochten de kalfjes een naam geven en dat werden Pief, Poef en Paf. De kalfjes blaken van gezondheid en groeien als kool. Ze worden met de fles gevoed. Want mama staat intussen weer tussen haar stalvriendinnen.