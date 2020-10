Uitzonderlijk: kanon van 400 jaar op strand Wenduine

Het kanon is ontdekt bij graafwerken in Wenduine. Daar zijn al vaker springtuigen en oorlogsmunitie ontdekt en tot ontploffing gebracht. Maar deze keer is de vondst dus wel uitzonderlijk. Het kanon is naar het VLIZ gebracht, het Vlaams Instituut voor de Zee. Daar zullen archeologen het nu bestuderen.

Archeologen willen onder meer achterhalen waar het kanon vandaan komt, mogelijk komt het van een schip dat destijds gestrand is. Er is wel enkele jaren geleden een gelijkaardig kanon gevonden in Oostende, het is wellicht uit diezelfde periode.