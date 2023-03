Uitvoering Johannespassie in Roeselare

De organisatie ligt in handen van Rotary Roeselare Mercurius. Voorzitter Brecht Vermeulen is blij dat het monumentale stuk van Bach opnieuw wordt opgevoerd in Roeselare: "De organisatie lag voorheen bij de Kiwanis en de coalitie van mensen van goede wil. Nu zij dit reeds enkele jaren niet meer organiseren, zag ik een mooie opportuniteit om deze mooie traditie toch een nieuw leven in te blazen."

GOEDE DOEL

Het Roeselaars Kamerkoor zorgt samen met vijf professionele solisten en Ensemble A voor de zang. De artistieke leiding ligt in handen van Kevin Hendrickx. De opbrengst van de avond gaat naar verschillende goede doelen.