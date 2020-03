Uitvaart Johny Voners in besloten kring in Kortrijk

Dat meldt begrafenisondernemer Vanhoutteghem Funerals op zijn website. "Op uitdrukkelijke vraag van de familie wordt de datum waarop de uitvaart zal plaatsvinden niet meegedeeld aan de buitenwereld. Het is de wens van Johny zelf dat het afscheid in besloten familiekring gebeurt", aldus een woordvoerder van de begrafenisondernemer.

Waregemnaar

Johny Voners overleed dinsdag op 74-jarige leeftijd aan een slepende ziekte. Hij speelde al in de jaren '60 in tv-feuilletons als 'Axel Nort', maar is vooral bekend voor zijn rol van Xavier Waterslaeghers in 'F.C. De Kampioenen'. Hij woonde bij zijn dood in Tienen, maar is afkomstig van Waregem waar hij in 1945 geboren werd. Zowel op de website van de stad Tienen als op die van begrafenisondernemer Vanhoutteghem Funerals kan men naar aanleiding van het overlijden een boodschap achterlaten. Op de Tiense site hadden vanmiddag al 315 mensen een tekst gepost.

