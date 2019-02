Uitstel voor 5G? Niet als het van Citymesh afhangt

Hoewel de uitrol van het 5G-netwerk in ons land eerder deze week een fikse vertraging blijkt op te lopen, kan het Brugse communicatiebedrijf Citymesh er binnenkort mee aan de slag. Dat schrijft De Standaard.

Vier jaar geleden bood telecomregulator BIPT radiospectrum aan en Citymesh zag daar wel iets in. Het was de ideale manier voor het bedrijf van Mitch De Geest om hun wifi-installaties te verbinden met het wereldwijde web.

In 2017 ging de bal aan het rollen toen Europa besliste dat 5G zou uitgerold worden op het radiospectrum in kwestie (‘band 42’ op 3,5 Ghz, red.). Zo kreeg Citymesh een deel van het begeerde 5G-netwerk in handen, bij toeval dus.

Zodra de benodigde apparatuur geleverd wordt, zal het Brugs bedrijf het netwerk kunnen inzetten in bepaalde gebieden zoals aan de kust en in Brugge. Citymesh mikt daarbij enkel op bedrijven die 5G willen gebruiken. Met andere woorden: 5G voor particulieren is nog niet voor morgen.