Uitslaande loodsbrand in Lo-Reninge

Vrijdagavond woedde een zware loodsbrand op een landbouwbedrijf in de Nieuwstraat in Lo-Reninge.

Vier korpsen, waaronder enkele tankwagens met bluswater, werden ter plaatse gestuurd om de de brand onder controle te krijgen.

In de loods waren een tweetal landbouwmachines, een tractor en een grote hoeveelheid stro aan het branden. Ook waren er een tiental kalveren aanwezig in de loods waarvan er zeker vier de brand niet hebben overleefd. Bij de brand raakte niemand gewond. De brandweer moest nog een geruime tijd nablussen. De Nieuwstraat was plaatselijk afgesloten voor het verkeer.