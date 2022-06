Uitslaande brand in WIjtschate

Het brandt zaterdagavond om half negen in een loods in de Vierstraat, dat is de weg van Wijtschate in de richting van Dikkebus. Omwille van de grote rookontwikkeling vraagt de brandweer om ramen en deuren gesloten te houden.

[HEUVELLAND] We zijn momenteel ter plaatsen voor een uitslaande brand in de Vierstraat. Er is heel wat rookontwikkeling. Blijf uit de rook! Hinder? Sluit ramen en deuren. Schakel ventilatie uit. #brand #heuvelland (Foto Facebook ) pic.twitter.com/i40Njfyvxb — Brandweer Westhoek (@Brw_Westhoek) June 18, 2022