Uitslaande brand na blikseminslag in Ichtegem

Tijdens een zwaar onweer zaterdagmorgen is de bliksem ingeslagen op het dak van het woonhuis van een boerderij in de Rozendaalweg in Ichtegem

Deze ochtend brak rond 7 uur een uitslaande brand uit na een blikseminslag in Ichtegem. Het dak stond in een mum van tijd in brand die uitsloeg naar andere delen van de woning. Tankwagens uit de omliggende korpsen reden op en af met water.

Desondanks is d e schade aan het gebouw aanzienlijk. Zo is de bovenverdieping volledig verwoest. De woning is bijgevolg onbewoonbaar verklaard. In enkele huizen in de omgeving van de boerderij sloegen de zekeringen af door de impact van de ontlading.

De bewoners konden op tijd hun woning verlaten, maar hun dochter raakte verbrand aan het been. Het meisje moest naar het ziekenhuis voor een medische controle.