Uitslaande brand in metaalbedrijf in Ieper

Om 3 uur vannacht is brand uitgebroken in een metaalverwerkend bedrijf langs de Rozendaalstraat in Ieper.

Toen de brandweer van de zone Westhoek ter plaatse kwam, stond één loods in lichterlaaie. Het vuur was al overgeslagen naar een aanhangwagen en ook het gras naast de loods had vuur gevat. In de loods stonden vooral afgewerkte staalproducten en heftrucks. Omdat de brand zo groot was, werden extra manschappen opgeroepen. Zo’n 60 brandweermannen kwamen ter plaatse. (lees verder onder de foto)

Het vuur was rond 4u30 onder controle. Er hangt wel nog veel rook. De brandweer vraagt dan ook om in de buurt vensters en deuren dicht te houden. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is voorlopig niet bekend.