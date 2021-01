Uitslaande brand met asbestvervuiling op nieuwjaarsochtend in loods in Poperinge

Op nieuwjaarsdag is door een uitslaande brand in de Watouseweg in Sint-Jan-ter-Biezen bij Poperinge een loods volledig uitgebrand. Bij de brand werd asbest vastgesteld. Buurtbewoners worden gevraagd roetdeeltjes in de tuin te melden....

Vrijdagochtend werd rond 7u55 de brandweer van zone Westhoek opgeroepen voor een uitslaande brand in een loods naast een horeca-gelegenheid. In de loods was een voorraad hout, een mazouttank en gasflessen aanwezig. Door de brand is het dak van de loods deels ingestort.

Niemand was aanwezig in de loods bij het uitbreken van de brand. Meerdere tankwagens van de nabijgelegen posten werden ter versterking bijgeroepen om het nodige bluswater aan te voeren. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Asbest

Tijdens de brand in de Watouseweg werd asbest vastgesteld. Momenteel wordt de vervuilde zone in kaart gebracht en de nodige maatregelen genomen om deze vervuiling op te ruimen.

Buurtbewoners die roetdeeltjes in hun tuin vaststellen, worden gevraagd deze te melden op het nummer 057 36 10 05. Dat gaat voornamelijk over de bewoners van de Kapellemolen te Poperinge. Voor meer info over asbest kan je terecht op de website van Brandweer Westhoek.

Beelden: José Tyteca