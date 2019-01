Uitslaande brand maakt huurwoning onbewoonbaar

Er brak donderdagavond even na 17 uur brand uit in een alleenstaande woning aan de Langemarkseweg in Boezinge.

Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit de woning. Binnen werd niemand aangetroffen en de brand was tamelijk snel onder controle. Door de aangerichte schade werd het gebouw onbewoonbaar verklaard.

Er wonen een vijftal Polen, die in onze streek tewerkgesteld zijn via een lokaal interimkantoor. In deze periode werd het huurpand slechts bewoond door één Pool, de rest verblijft in Polen. De woning liep ernstige rook-, water- en brandschade op en is onbewoonbaar verklaard. Voor de achterblijvende persoon zal noodopvang voorzien worden.

De weg was enkele uren onderbroken voor het verkeer tijdens de interventie van de hulpdiensten. Het parket stuurde een deskundige ter plaatse om de omstandigheden van de brand te onderzoeken.