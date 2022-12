Een appartement in Koskijde is volledig uitgebrand na een uitslaande brand. De bewoner van het appartement erboven werd via een ladder naar benden gebracht. De brand zou ontstaan zijn in de keuken van het appartement op de tweede verdieping.

Opvang gezocht

De winkel onder het appartement heeft tijdens het blussen een pak waterschade opgelopen. De Zeelaan was een lange tijd onderbroken voor het verkeer.

Voor een gezin van drie en een alleenstaande bewoner wordt opvang gezocht..