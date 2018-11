Omstreeks 15u is in de Werviksestraat in Ieper een brand ontstaan met hevige rookontwikkeling.

De brandweer vroeg om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. De uitslaande brand is ontstaan in een garagebox. De brandweer kwam ter plaatse en had iets na 16 uur het vuur onder controle. In de garagebox stonden verschillende bromfietsen die verloren zijn gegaan in de vlammen.