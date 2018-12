In Eggewaartskapelle bij Veurne heeft zondagavond een uitslaande woningbrand gewoed. De woning is onbewoonbaar.

De brand gebeurde in de Heydehoekstraat en is begonnen als een schouwbrand maar de sterke wind speelde in het nadeel van de brandweer die het vuur maar moeilijk onder controle kon krijgen. Het dak van de woning brandde volledig uit waardoor de woning onbewoonbaar is.

In het huis woont een gezin met jonge kinderen. Voor hen moet er geen opvang gezocht worden.