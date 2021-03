Uitslaande brand bij houthandel in Lo

In Lo woedt er dinsdagavond een grote, uitslaande brand bij een houthandel. De rookpluim is van ver te zien en de vlammen slaan uit het gebouw. Er komt mogelijk ook asbest vrij. Ploegen van de brandweerzone Westhoek zijn ter plaatse.

Het dak van de loods van houthandel Vandamme is ingestort door de om zich heen slaande vlammen. Er zijn ook verschillende ontploffingen te horen in het inferno. Het gebouw is reddeloos verloren. De brandweer is ter plaatse met autopompen en ladderwagens.

Komt er ook asbest vrij?

Omstaanders wordt gevraagd ramen en deuren gesloten te houden. Kijklustigen wordt gevraagd om uit de buurt te blijven, want er komt mogelijk ook asbest vrij. Omdat er weinig wind staat, cirkelt de rook wel vrij recht omhoog. De brandweerploegen zullen nog ettelijke uren in de weer zijn.