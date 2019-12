"Uitkomsten voor doelsoorten heel positief" (Rederscentrale)

De Rederscentrale is tevreden over de visserijquota die de Europese Raad voor Landbouw en Visserij voor 2020 heeft vastgelegd voor de West-Europese zeeën. "De uitkomsten voor de doelsoorten van de Vlaamse visserij zijn heel positief", klinkt het woensdagochtend.

De Vlaamse vissers mogen in 2020 meer tong uit de Noordzee vangen. Voor rog en pladijs blijven de quota gelijk, maar voor kabeljauw dalen ze. "Het totale quotum voor tong, dat tot 50 procent van de omzet van de sector uitmaakt, stijgt met ongeveer 40 procent. Voor pladijs, de soort die het meest door de Belgische vaartuigen gevangen wordt en op de tweede plaats komt qua omzet, blijft het quotum op hetzelfde niveau", legt de Rederscentrale uit. Kabeljauw is geen doelsoort, dus dat het quotum voor deze vis daalt, vormt geen probleem.

"Inspanningen duurzaamheid lonen"

Dat de quota van de doelsoorten het goed doen, of er zelfs op vooruit gaan, is voor de Rederscentrale het bewijs dat de vissers in ons land goed bezig zijn wat duurzaamheid betreft. "De leden van de Rederscentrale zijn tevreden dat hun inspanningen rond het verduurzamen van de Vlaamse visserij resultaten opleveren en dat onze visserijmogelijkheden erop vooruitgaan", zegt Geert De Groote, voorzitter en reder van het vissersvaartuig Z.98.

