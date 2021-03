Uitkijkplatform is kers op taart van sluiswerken Harelbeke

In Harelbeke wordt vandaag een uitkijkplatform geïnstalleerd.

Het platform vormt het sluitstuk van de sluiswerken, die zes jaar hebben geduurd. Ze vormen een onderdeel van het Seine-Schelde project, waarbij de Leie het Scheldebekken verbindt met het hart van Frankrijk. Dat moet een sterker alternatief worden voor het goederenverkeer op de weg.

Het uitkijkplatform bevat delen van de oude stuw van Harelbeke, stukken die gerecupereerd zijn bij de afbraak. Er komt ook nog een draaitrap. Wie dat wil, kan dan 9 meter naar boven om te genieten van het uitzicht en het nieuwe landschap. Want ook de omgeving is in zes jaar tijd helemaal veranderd.